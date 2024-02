Il Verona non si ferma e guarda agli svincolati: quasi fatta per l'ex Manolas

Kostas Manolas può tornare in Italia e giocare per l'Hellas Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas può tornare in Italia e giocare per l'Hellas Verona. Dopo l'accelerata arrivata nella giornata di ieri, secondo quanto appreso da TMW, c'è ancora fiducia per il buon esito delle trattative: per il classe 1991 pronto un contratto fino a giugno da 400mila euro, con l'eventuale possibilità di inserire un'opzione di prolungamento in base a determinati obiettivi.