Il Verona sparito a gennaio: via tutti per 50mln e 7mln per 8 sostituti

Fonte: di Raimondo De Magistris per Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

L'Hellas Verona ha completamente rivoluzione la rosa in questo mese di gennaio. La società del presidente Setti ha venduto calciatori per un ammontare di quasi 50 milioni di euro: poco meno della metà di questi soldi sono arrivati dal trasferimento di Cyril Ngonge al Napoli, ma in generale sono state definite quindici uscite. Eccole nel dettaglio

Cyril Ngonge al Napoli per 18 milioni di euro più due di bonus

Isak Hien all'Atalanta per 6.5 milioni di euro

Josh Doig al Sassuolo per sei milioni di euro

Filippo Terracciano al Milan per 4.5 milioni di euro più uno di bonus

Bruno Amione al Santon Laguna per tre milioni di euro

Martin Hongla al Granada per 2.7 milioni di euro

Milan Djuric al Monza per due milioni di euro

Siren Diao Baldo all'Atalanta per due milioni di euro

Ajdin Hrustic all'Hellas Verona per 300mila euro

Riccardo Saponara liberato gratuitamente al MKE Ankaragücü

Jordi Mboula svincolato per firmare col Racing Santander

Jayden Braaf in prestito al Fortuna Sittard

Koray Gunter ceduto in prestito al Fatih Karagümrük

Marco Faraoni ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina

Yaya Kallon ceduto in prestito al Bari

Reinvestiti sul mercato circa sette milioni di euro. L'acquisto più importante per poco meno di tre milioni di euro è stato Tijjani Noslin dal Fortuna Sittard. Circa due milioni di euro sono invece stati spesi per Dani Silva, centrale del Vitoria Guimarães. Complessivamente un milione di euro sono costati Elayis Tavsan e Reda Belahyane, mentre Stefan Mitrovic è stato pagato 1.3 milioni. Gli altri innesti - da Rúben Vinagre a Karol Swiderski, passando per Fabien Centonze - sono stati definiti a titolo temporaneo. Per il presidente Setti s'è trattata di una campagna trasferimenti particolarmente remunerativa: tra acquisti e cessioni, l'Hellas Verona ha infatti incassato circa 40 milioni di euro.