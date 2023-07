Il vice di Conte smentisce le voci di giugno: "Per quello che ne so, nessuna richiesta dal Napoli"

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli, prima del tesseramento di Rudi Garcia, c'era anche quello di Antonio Conte.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli, prima del tesseramento di Rudi Garcia, c'era anche quello di Antonio Conte. Quanta verità in questa notizia? Viene chiesto a Cristian Stellini, vice dell'ormai ex allenatore del Tottenham, da 1 Station Radio durante la trasmissione “1 Football Club”: “Non lo so, di queste cose se ne occupa Conte. Per quello che ne so, tuttavia, non è stata formulata una richiesta di questo tipo”