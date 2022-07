Il Vicenza si rinforza: in arrivo un attaccante di proprietà del Napoli

Secondo quanto raccolto da TMW il club biancorosso in queste ore ultimerà l'operazione per l'arrivo dal Napoli di Franco Ferrari

Attaccante in arrivo per il Vicenza. Secondo quanto raccolto da TMW il club biancorosso in queste ore ultimerà l'operazione per l'arrivo dal Napoli di Franco Ferrari, attaccante italo-argentino classe 1995 lo scorso anno al Pescara con 17 gol e 6 assisti in 36 presenze di Serie C.