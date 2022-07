Il 'vil denaro' che ha stoppato la trattativa che ADL stava portando avanti

Contatti diretti col suo procuratore per provare a convincerlo a sposare l'azzurro. Tutto vano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A inizio mercato De Laurentiis, che aveva parlato di 'vil denaro' facendo riferimento al futuro di Mertens, aveva annunciato la trattativa per Bernardeschi. Contatti diretti col suo procuratore per provare a convincerlo a sposare l'azzurro. Tutto vano. Se da una parte il Napoli ad un certo punto ha fatto scelte tattiche diverse, dall'altra l'ex Juve non aveva aperto a una riduzione di stipendio e alla fine come Insigne ha scelto l'America soprattutto per motivi economici. Il vil denaro che ritorna...