Il West Ham fa sul serio per Zielinski: pronto super-ingaggio per convincerlo

Qualche aggiornamento sul mercato del Napoli dall'edizione odierna de Il Mattino. Il West Ham continua a premere per arrivare a Piotr Zielinski, definito come una priorità per il club inglese. L'offerta che potrebbe far vacillare De Laurentiis è sui 35 milioni di euro, mentre per l'ingaggio del classe '94 gli inglesi ne mettono sul piatto 6 netti a stagione.