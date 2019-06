Ilicic allo scoperto: anche lui tra gli obiettivi, il Napoli ha già l'accordo con gli agenti

Non solo i chiacchieratissimi Lozano e James Rodriguez. Il Napoli per l'attacco lavora parallelamente su più piste e più avanti capirà quale operazione poter effettivamente chiudere dalla lista degli obiettivi, a partire da quelle in cima alla lista di Ancelotti per poi scendere tra i nomi comunque indicati dal tecnico. Tra questi c'è anche quello di Josip Ilicic: è notizia di settimane fa l'accordo verbale tra il Napoli e l'entourage, per un triennale da circa 2,2mln di euro a stagione, ma la trattativa sembrava tramontata alle parole del presidente dell'Atalanta: "Ilicic e Gomez? Restano al 100%, sono sotto contratto".



ILICIC ATTENDE - In realtà, nonostante l'approdo in Champions, la conferma di Gasperini e la volontà del club bergamasco, il giocatore - in scadenza di contratto nel 2020 - attende garanzie per quanto riguarda il proprio accordo ma anche i programmi di rafforzamento della prossima stagione. Ed è stato lui stesso, pubblicamente, a svelarlo.