Ilicic in partenza, l’Atalanta pensa al sostituto: Gasperini vuole un vecchio obiettivo del Napoli

L'Atalanta sonda il mercato per l'eventuale sostituzione di Josip Ilicic anche se il Milan al momento non ha ancora affondato il colpo provando a limare la richiesta di 8 milioni di euro presentata dai nerazzurri. A Gasperini piace molto la duttilità di Zaccagni, che l'Hellas Verona potrebbe liberare per 15 milioni. Sartori potrebbe mettere sul piatto anche una contropartita tra Sutalo e Lammers, ma c'è anche la Fiorentina in corsa. Altro nome che piace molto è quello di Domenico Berardi, ma il Sassuolo chiede la stessa cifra richiesta per Boga: 40 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere di Bergamo.