Immobile complicato, le vere alternative ad Osimhen sono 3: la lista di Giuntoli

Dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa Osimhen, c'è grande curiosità per le alternative presenti nella lista di Giuntoli. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, c'è Immobile, ma per le resistenze della Lazio di Lotito è una suggestione molto complicata, e le idee più concrete sono Jovic del Real Madrid, Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e Sorloth in prestito biennale dal Crystal Palace al Trabzonspor.