Immobile, retroscena Repubblica: sfumò perché per Sarri non si adattava al suo tiki taka

Il pericolo numero uno per il Napoli quest'oggi sul campo della Lazio sarà il napoletano Ciro Immobile. L'attaccante vive il momento migliore della sua stagione e potrebbe essere un rimpianto per il club azzurro, visto che ha sfiorato l'azzurro prima del passaggio alla lazio. Secondo quanto rivela quest'oggi Repubblica, l'attaccante era etichettato come contropiedista e fu pure per questo che saltò il suo acquisto nell'estate 2016. In panchina c'era Sarri e - si legge - le caratteristiche non sembravano ideali per il suo tiki taka. Poi subentrarono anche i rapporti tra il presidente ed il suo agente Alessandro Moggi e non si riformò la coppia Insigne-Immobile.