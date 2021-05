Importanti novità su Allegri dalla Spagna: "Non ha mai parlato col Real Madrid"

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Massimiliano Allegri non sarebbe fra gli allenatori candidati alla panchina del Real Madrid: "Florentino (Pérez) non ha mai parlato con Allegri" assicura Josep Pedrerol, giornalista vicino ai blancos. Per la sostituzione di Zinedine Zidane, che dovrà annunciare il suo addio dopo la partita di sabato, avanza la candidatura di Raul, attualmente alla guida del Real Madrid Castilla.

Ricordiamo che il nome di Allegri è sulla lista di Aurelio De Laurentiis per succedere a Rino Gattuso sulla panchina del Napoli.