Improta: "James può dare un quid in più come mentalità, ha fatto grandi cose..."

Gianni Improta, club manager della Juve Stabia, ha parlato così a TMW Radio dall'evento "Malafemmena", a Napoli.



Passando al Napoli, dove intervenire ora sul mercato? "I ruoli sono individuati da tempo, è normale che la tifoseria si aspetti qualche colpo a sensazione, che possa aumentare il livello di un gruppo già importante e portare una mentalità vincente. James Rodriguez? Parliamo di un calciatore importante, che ha fatto vedere grandi cose in tutte le squadre in cui è stato, uno di quelli che può apportare quel quid in più come mentalità".