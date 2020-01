In attesa di Mertens firma Maksimovic: in arrivo rinnovo fino al 2024, le cifre

Non solo Mertens e Callejon: il Napoli lavora ad altri importanti rinnovi di contratto. Il primo che vuole concludere è quello di Nikola Maksimovic. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che non dovrebbero esserci problemi col serbo. Tra la società e il suo entourage è stata già raggiunta un’intesa di massima: prolungamento fino al 2024 con uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno. In attesa della fumata bianca. Conferma sul rinnovo di Maksimovic arriva anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola: il serbo firmerà un rinnovo che sfiorerà i 2,5 milioni di euro a stagione.