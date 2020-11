"In estate è stata una guerra, lo voleva tutta Europa!", l'agente racconta l'affare-Osimhen

Nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Calenda, rappresentante italiano di Victor Osimhen: "Rino è una persona molto diretta e schietta, bravo a instaurare un rapporto di fiducia con i calciatori perché per primo è stato un grande calciatore. Victor è felice di aver scelto Napoli. Quest'estate è stata una guerra perché lo volevano tanti club in tutta Europa, ma il Napoli si è mosso prima di tutti e abbiamo cominciato questa trattativa sei mesi prima dell'arrivo ufficiale. E' stata una trattativa lunga, ma il ragazzo ha scelto Napoli. Fondamentali i contatti con presidente, direttore sportivo e allenatore".