In estate il Napoli offrì quasi 50mln, ora Koopmeiners costa meno: ci prova la Juve

"Ingaggiare una mezzala fisica e che al tempo stesso sia dotata di piedi fini, insomma un centrocampista in grado di abbinare quantità e qualità ad alti livelli, con in più il fiuto per il gol". È questo l'identikit del primo acquisto estivo della Juventus, realizzato questa mattina da Tuttosport. Una vera e propria necessità, viste le situazioni di Pogba e Fagioli, che al momento porta al nome di Teun Koopmeiners. L'olandese dell'Atalanta incarna tutte le caratteristiche che servono, ma strapparlo ai Percassi non sarà facile: servono circa 40 milioni di euro.

Per provare ad abbassare il prezzo - prosegue il quotidiano - Giuntoli potrebbe provare a inserire qualche giocatore bianconero gradito a mister Gasperini. L'alternativa principale a Koopmeiners oggi è Mikel Merino della Real Sociedad, talento spagnolo che sa abbinare bene entrambi le fase di gioco, ma che rispetto all'AZ non conosce ancora la Serie A.