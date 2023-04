In estate riflessioni su Osimhen: rinnovo tema importante e costoso da affrontare

Il Napoli quest'estate sarà per forza di cose chiamato a prendere una decisione importante riguardo al futuro di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli quest'estate sarà per forza di cose chiamato a prendere una decisione importante riguardo al futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è attualmente il più pagato della rosa (stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione) e ha un contratto fino al 2025, ma la pioggia di interessamenti dall'estero e le tante offerte in arrivo obbligano De Laurentiis a fare delle riflessioni. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il "rinnovo di Osimhen sarà un tema importante e costoso da affrontare" per il club partenopeo.