In Francia già elogiano Donnarumma, L'Equipe: "Un maestro in Ligue 1"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Donnarumma, un maestro in Ligue 1". E' l'omaggio che l'Equipe dedica al portiere della nazionale italiana, fresco vincitore del titolo europeo e protagonista di semifinale e finale, entrambe terminate ai rigori. Il titolo di apertura in prima pagina del quotidiano sportivo francese, accompagnato da una grande foto, rende omaggio all'ormai ex estremo difensore del Milan, che sta per unirsi alla sua nuova squadra, il Paris Saint-Germain. (ANSA).