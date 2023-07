In Italia c'è un solo giocatore che ha stregato ADL: tutti gli altri giocano all'estero

Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, in Italia, per ora, c’è un solo nome che sembra abbia stregato De Laurentiis

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, in Italia, per ora, c’è un solo nome che sembra abbia stregato De Laurentiis, indotto a riflettere su Lazar Samardzic (21 anni), un tedesco naturalizzato serbo che ricorda Zielinski e non solo perché gioca a Udine, la residenza originaria del polacco: il passo, l’incedere, la tendenza a personalizzare la giocata, la verticalità, la «musicalità» del palleggio ne fanno una tentazione, non ancora un’ossessione, pure perché la famiglia Pozzo ha sempre ambizioni legittimamente rilevanti.