In Italia è Ibramania: la moglie di Zlatan spinge per il Milan

L'ipotesi di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia si sta facendo sempre più forte negli ultimi giorni. Lo svedese prenderà una decisione entro metà dicembre e un peso importante lo avrà anche la sua famiglia, in particolare la moglie Helena, la quale in passato non ha mai nascosto di essere innamorata di Milano. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questo particolare è un importante punto a favore della candidatura del Milan.