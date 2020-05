In Premier tutti pazzi per Lozano: 4 club sul messicano, c'è anche il Man Utd per motivi di marketing

Tutti pazzi per Hirving Lozano, almeno in Premier League. Tanti i club inglesi interessati al calciatore. Tra questi, Tottenham, Arsenal e l'Everton di Ancelotti. L'ultima novità, riportata dal Corriere dello Sport che cita fonti messicane, è il Manchester United: a quanto pare i Red Devils starebbero pensando a El Chucky non solo per le sue qualità tecniche ma anche per motivi di marketing. Dopo l'acquisto di Hernandez, suo connazionale, la vendita delle maglie toccò vette altissime e la speranza è che, nel caso, possa riaccadere anche con Lozano, che in patria è un idolo.