In Premier tutti pazzi per Osimhen: pronta l'asta, ma Victor ha fatto una prima scelta

Victor Osimhen ha mezza Premier League sulle sue tracce ma almeno fino al termine della stagione non ascolterà le eventuali offerte. Secondo quanto riportato da Il Mattino sul nigeriano ci sono Arsenal, Newcastle e Manchester United, pronte a scatenare un'asta.

Ma non solo, perché anche il Brighton di De Zerbi ha preso informazioni. E lo stesso stanno facendo l'Everton (sempre che riesca a salvarsi) e il Fulham attraverso i propri emissari italiani. In ogni caso il giocatore non vuole lasciare Napoli in questa sessione di mercato, a prescindere dalle eventuali offerte, e lo ha comunicato al suo agente.