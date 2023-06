In scadenza come Lozano, ma con una volontà diversa: Zielinski spera nell'azzurro a vita

E' al Napoli dal 2016 ed ha un legame molto forte con la città

Raccontata la situazione legata a Lozano, al centro dell'assalto dell'Arabia Saudita, per l'altro giocatore in scadenza tra un anno, ovvero Piotr Zielinski, la situazione è completamente differente. E' al Napoli dal 2016, ha un legame molto forte con la città e - riferisce quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - il polacco vorrebbe restare in maglia azzurra.