In Spagna rassegnati all'addio di Veiga: con soldi cessione Celta rifarà la squadra

Sembra solo questione di giorni per il passaggio di Gabri Veiga al Napoli, col club che cerca di limare gli ultimi dettagli col Celta Vigo. In Spagna diversi portali legati al club spagnolo sono ormai rassegnati all'addio del talentuoso centrocampista, al punto che si parla già di come il club dovrà investire il denaro che arriverà da De Laurentiis.

"Chiudere la cessione di Gabri Veiga è la prima mossa da fare. Tutto è a posto, nessuno dubita della fine di questa operazione, il giovane delle giovanili giocherà con i campioni d'Italia. Il Celta riceverà quasi 40 milioni di euro, una cifra vicina alla sua clausola rescissoria. Con quel denario il Celta farà tre acquisti per rifare la squadra" si legge su Eldesmarque.com.