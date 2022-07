In Spagna sicuri: "Neto offerto al Napoli, non è più nei piani del Barcellona"

Neto è in scadenza di contratto nel 2023 e ha già detto no al Celta Vigo.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si aprono le porte del Napoli per Neto, così scrive oggi Mundo Deportivo. Il portiere è stato offerto al club partenopeo dai suoi rappresentanti, con il brasiliano che non rientra più nei piani di Xavi.

Il Barcellona attualmente si trova negli Stati Uniti, mentre l'estremo difensore, assieme a Riqui Puig, Oscar Mungueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti si allena alla Ciutat Esportiva in attesa che la sua situazione si sblocchi. 33 anni, Neto è in scadenza di contratto nel 2023 e ha già detto no al Celta Vigo.