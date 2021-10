Incontro con l'Inter? Ag. Insigne: "Sì, ma non abbiamo parlato di lui"

"Non abbiamo parlato di Insigne". Così Vincenzo Pisacane, interpellato da Il Mattino, dopo l'incontro avvenuto con l'Inter in occasione della sfida di Champions League con lo Sheriff Tiraspol. Il quotidiano scrive che si è trattata di una visita di cortesia a Casa Inter e dell'argomento Lorenzo non si sarebbe parlato, quantomeno non con decisione: nessun genere di abboccamento dal lato del capitano azzurro.