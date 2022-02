Indiscrezione dall'Inghilterra: il Tottenham ha fatto un'offerta per Osimhen, 'no' del Napoli

Non solo il Newcastle, in Premier League Victor Osimhen ha più di un estimatore. E, tra questi, anche una vecchia - ma neanche troppo - conoscenza del calcio italiano: Antonio Conte. Il Tottenham, che in estate potrebbe perdere Harry Kane, sarebbe interessato al centravanti nigeriano e, secondo indiscrezioni riportate dal portale inglese Football Insider, si sarebbe già mosso per l'ex Lille con un'offerta. Il Napoli, di par suo, non ci sta e spara alto, chiedendo oltre 80 milioni per lasciar partire il suo attaccante.