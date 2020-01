Indiscrezione dalla Cina: idea Carrasco che vuole tornare in Europa, c'è un vantaggio

L'indiscrezione arriva dalla Cina: tra le opportunità di mercato per il Napoli c'è anche il nome che ritorna di Yannick Carrasco, nazionale belga, esterno offensivo del Dalian di Benitez e Hamsik, calciatore di assoluto valore che vorrebbe tornare in Europa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'età, 26 anni, gioca in suo favore, ma gli investimenti del passato - 27 milioni per averlo - rappresentano un peso. Per il Napoli, comunque, si tratta di un'opportunità.