Indiscrezione dalla Spagna: "Klopp vuole Lozano al Liverpool, si può chiudere a 35-40mln!"

Ieri ha deciso la partita contro il Genoa, ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Napoli. Hirving Lozano, un anno dopo il suo approdo in azzurro, potrebbe essere una delle pedine che scalderanno la prossima finestra di mercato. Ne è convinto il portale spagnolo Don Balon, per il quale il cattivo rapporto con Gattuso potrebbe spingerlo ad andare via. E, secondo i colleghi iberici, Jurgen Klopp vorrebbe il messicano al Liverpool. Sarebbe già pronta una prima offerta da 25 milioni, ma per convincere il Napoli ne servirebbero 10-15 in più.