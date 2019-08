Indiscrezione del Sun: "Ancelotti tra un anno all'Inter Miami, contatti con Beckham! Lo vuole per il debutto in MLS"

Dall'Inghilterra arriva una indiscrezione clamorosa legata al futuro di Carlo Ancelotti. La voce, lanciata dal Sun, vedrebbe l'attuale allenatore del Napoli come quello più vicino a ricoprire il ruolo di manager dell'Inter Miami, nuovo club di proprietà di David Beckham che a partire dalla stagione 2020/21 prenderà parte alla MLS. "Ancelotti pronto a prendere in carico l'Inter Miami di David Beckham per il debutto in MLS", titola il quotidiano inglese, secondo cui il principale obiettivo dell'ex centrocampista sarebbe proprio il tecnico di Reggiolo:

"L'esperto allenatore del Napoli - si legge sul Sun - ha allenato Beckham sia al Milan che al PSG e sarebbe pronto a ritrovarlo negli Stati Uniti per la terza volta. I due hanno un rapporto stretto e l'ex stella del Manchester United s'è messa in contatto con lui perché vuole qualcuno d'esperienza per cominciare la sua avventura in MLS. Ancelotti ha ancora due anni di contratto con il Napoli, ma anche il co-proprietario Jorge Mas ha fatto capire con alcune dichiarazioni che il profilo individuato sarebbe quello vincente (sia da allenatore che da calciatori) di Ancelotti".