Infinita fase di stallo: le due priorità dell'estate ancora da definire

L'estate del Napoli prosegue senza particolari sussulti. In archivio ieri anche il settimo giorno del secondo ritiro di Castel di Sangro

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

L'estate del Napoli prosegue senza particolari sussulti. In archivio ieri anche il settimo giorno del secondo ritiro di Castel di Sangro con Rudi Garcia che deve ancora fare a meno degli infortunati Mario Rui, Demme e Gaetano, oltre ad Osimhen affaticato (probabile possa giocare però domenica contro l'Augsburg) ed anche di Kvaratskhelia per qualche giorno anche se si tratta solo di una contusione (non c'è infatti distorsione a differenza di quanto si temeva inizialmente). Anche domenica, però, dovrà ricorrere a tante seconde e terze linee tra acciacchi e caselle mancanti. Sul fronte mercato, infatti, nessuna sostanziale novità se non un altro nome da depennare definitivamente.

Il sostituto di Kim

Prosegue l'interminabile rincorsa al sostituto di Kim. Da depennare definitivamente Kevin Danso. Da giorni in realtà era ormai fatta per il rinnovo col Lens e ieri i francesi l'hanno annunciato con un video di sfottò verso il Napoli: tarantella di sottofondo, riferimenti a spaghetti, pizza ed al sud Italia per rispondere dunque all'assalto dei partenopei che ha costretto i francesi a triplicargli l'ingaggio. Da giorni oltre Danso, il Napoli resta in attesa di segnali per Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda che ha nell'Atletico Madrid probabilmente la sua priorità. Sullo sfondo i nomi del giovane Murillo e di Kilman che resta piuttosto caro.

L'altra priorità dell'estate

Più complessa del sostituto di Kim resta la situazione legata a Victor Osimhen. Non sono bastati sei incontri con il suo rappresentante per arrivare alla definizione del rinnovo del contratto. L'ottimismo resta, ma il Napoli ha urgenza di chiudere l'accordo per poter tenere almeno un altro il nigeriano senza avvicinarsi pericolosamente alla scadenza del contratto. C'è bisogno di un ultimo scatto d'ingaggio, ma soprattutto di ridurre la distanza in merito alla cifra della clausola rescissoria che ADL vorrebbe almeno intorno ai 160mln mentre l'entourage molto più vicina ai 110mln di euro. Una distanza non da poco.