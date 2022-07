Infortunio Pogba: la Juve guarda al mercato e pensa a Fabian

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - L'infortunio di Paul Pogba può cambiare il mercato della Juventus. I bianconeri, e lo stesso giocatore, attendono di avere certezze sui tempi di recupero del francese, ma intanto si valutano nuovi profili per la mediana. La trattativa per Paredes è aperta da tempo e con il Psg proseguono i contatti, ma dalla Continassa si studiano anche altre possibilità. Come quella di arrivare a Saul dell'Atletico Madrid, squadra che verrà affrontata il prossimo 7 agosto a Tel Aviv, o Veretout, sempre in uscita dalla Roma. Gli altri nomi che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore sono quelli di Ruiz del Napoli e di Gundogan del Manchester City, anche se al momento non si registrano accelerate nel breve tempo. (ANSA).