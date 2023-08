Ingaggio monstre per Veiga in Arabia: sei volte superiore all'offerta del Napoli

Un ingaggio monstre per convincere Gabri Veiga ad accettare l'Arabia. Lo rivela l'esperto di mercato Nicolò Schira, che su Twitter posta alcuni dettagli dell'affare che porterà il talento classe 2002 all'Al Ahli: "Per il calciatore un contratto fino al 2027 da 12,5 milioni a stagione. L'offerta del Napoli era di 2,2 milioni all'anno".

