Insigne, avviati contatti per il rinnovo: l'attuale scadenza non mette fretta

Lorenzo Insigne ha cambiato procuratore. Abbandonando Mino Raiola e accogliendo Vincenzo Pisacane, si avvicina anche il rinnovo di contratto. Stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, sono stati avviati i contatti per il prolungamento del capitano partenopeo, il cui contratto scadrà nel 2022. C'è ancora tempo e, proprio per questo, la questione non rappresenta comunque una priorità.