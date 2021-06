Insigne-Barça? Oggi fantamercato: già presi 2 top mondiali e 9 attaccanti in organico

Coutinho, Ansu Fati, Messi (vicino al rinnovo), Dembele, Trincao, Griezmann, Braithwaite a cui si sono aggiunti Aguero e Depay a parametro zero, come da politica del Barcellona non avendo risorse quest'estate per i cartellini. Questo è al momento il parco attaccanti del club catalano a cui è stato accostato nelle ultime ore anche Lorenzo Insigne, probabilmente più che altro per le speculazioni intorno al rinnovo che per un reale interessamento. Pur considerando il capitano del Napoli un giocatore del livello del Barcellona, i blaugrana hanno altre esigenze d'organico (ed economiche) dopo aver aggiunto altri due attaccanti di livello mondiale. Parlare di Insigne al Barça è fantamercato sia perché gran parte degli attaccanti in rosa hanno ingaggi elevatissimi, oltre che costi di cartellino ancora a bilancio, che difficilmente avranno grande mercato e tantomeno la volontà di partire. Ed il Barcellona, come chiarito dalla società, difficilmente imbastirà operazioni pagando i cartellini.