Insigne e ADL non hanno fretta: testa al campo, il rinnovo può attendere

Non hanno fretta Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda l'accordo per il rinnovo di contratto del capitano del Napoli. I due stanno mettendo in scena il gioco delle parti, con il numero uno azzurro che propone un prolungamento con cifre al ribasso rispetto a quelle attuali e il "Magnifico" che risponde con richieste esose rispetto al momento che stanno attraversando i club. C'è tempo per accordarsi mentre nel frattempo, lo stesso giocatore si concentra sul campo e sul Torino, squadra contro la quale non ha mai perso e che gli evoca molti ricordi positivi. A riportarlo è Tuttosport.