Insigne e il Napoli vogliono proseguire insieme: cauto ottimismo per il rinnovo

Non ci sono particolari novità in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2022. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ne parlerà con il suo agente e col calciatore soltanto dopo l'Europeo. Intanto, però, secondo la radio ufficiale in società permane un cauto ottimismo, dovuto alla volontà comune delle parti: sia Insigne che il Napoli vogliono proseguire un matrimonio più che decennale.