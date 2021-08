Insigne è solo un'alternativa per l'Inter: il grande obiettivo per l'attacco è un altro

Non solo Edin Dzeko, l'Inter vuole battere un altro colpo in attacco. In pole position resta Duvan Zapata, ma c'è divergenza di idee sulla valutazione del cartellino: 40 i milioni chiesti dall'Atalanta, 30 quelli che vorrebbe spendere il club della famiglia Zhang. Ieri ad assistere all'amichevole contro la Dinamo Kiev c'era anche il direttore sportivo orobico Sartori, con il quale è possibile che l'omologo meneghino Ausilio si sia intrattenuto proprio per parlare del centravanti colombiano. Le alternative restano Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. A riportarlo è il Corriere dello Sport.