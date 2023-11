Insigne, il cambio agente è un segnale: vuole lasciare Toronto e tornare in Europa

Lorenzo Insigne avrà un grande mercato, soprattutto italiano.

Lorenzo Insigne avrà un grande mercato, soprattutto italiano. A riferirlo è il portale spagnolo Relevo: “Il 32enne attaccante italiano del Toronto FC è entrato a far parte della You First Italia, segno che ha voglia di giocare nuovamente in Europa. Ci sono già diverse squadre interessate, vedremo se nelle prossime settimane si concretizzerà qualcosa di importante”.