Insigne, il rinnovo, la sosta: tanto (prevedibile) rumore per nulla

In un momento così delicato della stagione, in piena corsa per il quarto posto, con la volata finale in vista, il rinnovo di Lorenzo Insigne non è una priorità. Se n'è detto e scritto tanto nell'ultima settimana, guarda caso quella della sosta, più per esigenza giornalistica, per l'importanza del giocatore e l'ottimo periodo da cui è reduce. La spina Insigne, come qualche quotidiano ha titolato nei giorni scorsi, non esiste.

NESSUNA FRETTA - La verità è che al momento né il Napoli né il capitano hanno l'impellenza din parlarne perché tutti sono concentrati sull'obiettivo Champions League e null'altro. Il club non ha telefonato a Lorenzo o al suo entourage, Lorenzo o il suo entourage non hanno bussato alla porta del club. E' tutto fermo, ormai da tempo, semplicemente perché non c'è fretta.