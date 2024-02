Insigne in Turchia? Tentativo del Besiktas, ma c’è un scoglio da superare

Il Besiktas è il grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato in Turchia.

Il Besiktas è il grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato in Turchia. Il club di Istanbul che ha fatto un tentativo per Mandragora e Gagliardini è ora concentrato sul nome di Renato Sanches per rinforzare il centrocampo: attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del Paris Saint-Germain, il calciatore portoghese non è mai sceso in campo nel 2024 e può lasciare la Capitale nelle prossime ore.

Ma il Besiktas non si fermerà qui e sta trattando anche il 10 colombiano James Rodriguez, ex stella di Monaco e Real Madrid ora al San Paolo in Brasile. Non sarà però semplice trovare l'accordo con la società brasiliana e - per questo motivo - proseguono i sondaggi anche per altri calciatori. Tra questi, anche Lorenzo Insigne del Toronto FC: l'ex capitano del Napoli è legato al club canadese da un contratto valido fino al 30 giugno 2026, ha rifiutato il Nottingham Forest ma rientrerebbe volentieri in Europa con la giusta offerta. Incastro non semplice visto che Insigne a Toronto percepisce uno stipendio di circa 7.5 milioni di euro. Ma il Besiktas ci prova: tentativo in corso. Lo riferisce TuttoMercatoWeb.com.