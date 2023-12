Insigne inizia a sentire stretta la realtà di Toronto: vuole la Serie A

Italiani all'estero che sperano di ritornare in Serie A: tra questi c'è Lorenzo Insigne.

Italiani all'estero che sperano di ritornare in Serie A: tra questi c'è Lorenzo Insigne. Lo scrive Tuttomercatoweb: "In Germania hanno accolto un eroe azzurro come Bonucci, infilatosi però in pieno nella stagione irta di difficoltà dell'Union Berlino. Secondo le notizie che vanno rincorrendosi la sua avventura teutonica potrebbe finire già a gennaio per favorire un ritorno in Italia, magari nella Capitale.

Spostando il focus dall'altra parte, oltre l'Oceano Atlantico, da segnalare le situazioni instabili di due protagonisti nel nostro campionato degli scorsi anni: sia Bernardeschi che Insigne cominciano a sentire stretta la realtà di Toronto e vorrebbero tornare in Italia prima possibile. Sono nella stessa MLS che ha appena salutato il ritiro dal calcio di Chiellini. Ma in questo ideale viaggio alla ricerca dei nostri connazionali sparsi per il mondo si va a finire anche in angoli incredibili e quasi inesplorati: dalle Maldive all'Uzbekistan, passando per Nepal e Malesia fino ad arrivare a Taipei e Nuova Zelanda".