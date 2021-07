Insigne, la trattativa per il rinnovo può slittare al secondo ritiro: la situazione

Da trascinatore con l'azzurro del Napoli a quello della nazionale italiana agli Europei. Lorenzo Insigne s'è preso finalmente anche l'Italia, con una serie di prestazioni di grande spessore in entrambe le fasi di gioco, e col Belgio trovando anche il gol col suo marchio di fabbrica, il tiro a giro. Una risposta anche a chi, pure a Napoli, continua a metterlo in discussione - dopo un'ultima stagione da 19 gol e 11 assist -, dubitando del suo spessore a livello internazionale nonostante in questi anni sia già stato protagonista col Napoli su quasi tutti i campi più importanti d'Europa.

Dopo le parole criptiche sul rinnovo, probabilmente frutto di una sorta di strategia nell'ottica di contenere i costi, il presidente De Laurentiis ha fatto arrivare i suoi complimenti ad Insigne, in attesa di far partire la trattativa per il prolungamento. L'auspicio naturalmente è che l'Italia arrivi fino in fondo ed a quel punto Insigne si aggregherebbe alla squadra solo nel corso del secondo ritiro estivo, a Castel di Sangro, che diventerebbe sede della trattativa dell'estate. Da un lato l'agente del giocatore partirà dalla richiesta di aumentare l'attuale ingaggio da circa 4,5mln di euro e la società dal ritoccare verso il basso la cifra per un contratto quinquennale che possa sposarsi con la crisi economica post-Covid: con la volontà di entrambe le parti di giungere ad un accordo, partirà una trattativa che potrebbe riguardare anche la gestione dei diritti d'immagine e, chissà, forse anche un eventuale futuro nel club dopo la carriera da calciatore.