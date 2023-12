Insigne-Lazio, il nodo è economico: possibile tentativo a gennaio solo a queste condizioni

Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno, Felipe idem, Isaksen è in crescita, Pedro solo a intermittenza.

Il problema principale riguarda il lato economico. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'ex capitano del Napoli ha un contratto da 11 milioni tra cifra fissa (7,5) e legata al marketing. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinunciare ad una parte dello stipendio che gli spetterebbe fino a giugno, una grossa fetta dovrebbe coprirla il club canadese, il resto la Lazio.

Si è affidato alla YouFirst, l'agenzia che cura gli interessi anche di Luis Alberto, per fare ritorno in Europa. Magari proprio in Italia. Non è un'operazione semplice, anche se il Toronto sarebbe contento di liberarsi da un contratto così oneroso, soprattutto dopo aver chiuso il campionato ultimo in classifica.