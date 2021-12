Insigne, no all'offerta del Napoli ma per ora ha solo l'interessamento del Toronto

Sull'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' viene fatto il punto sul futuro del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Aurelio De Laurentiis ha presentato la sua offerta, da 3 milioni di euro netti a stagione. Una offerta ritenuta insoddisfacente dal giocatore, che fin qui ha ricevuto un solo concreto interessamento, quello in MLS del Toronto. Ma questa ipotesi - si legge - non è per Insigne né la prima né la seconda scelta. Meglio l'Inter, ammesso che Marotta si faccia vivo sul serio.