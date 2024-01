Insigne preferisce restare al Toronto: no ad un’offerta dalla Premier

Il Nottingham Forest ha presentato un'offerta al Toronto per Lorenzo Insigne.

Il Nottingham Forest ha presentato un'offerta al Toronto per Lorenzo Insigne. Il club inglese, secondo quanto raccolto da TMW, sta provando a convincere la società di MLS a cedere l'esterno in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni prestabilite. Il problema però è che, al momento, l'ex Napoli preferisce rimanere in Canada.