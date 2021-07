Insigne resta a scadenza? C'è già un precedente a lieto fine nel Napoli

La prospettiva di Lorenzo Insigne che resta a scadenza di contratto non è da scartare e non è neppure una eccezione nel calcio moderno. Non è la prima volta, ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: anche Mertens ha giocato quasi una stagione intera in scadenza di contratto, poi rinnovò a poche settimane dal 30 giugno 2020.