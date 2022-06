Insigne sbarcherà tra poco a Toronto: lunedì la presentazione ufficiale

Sta per iniziare l'avventura in Major League Soccer di Lorenzo Insigne.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per iniziare l'avventura in Major League Soccer di Lorenzo Insigne. L'ormai ex capitano del Napoli è infatti partito stamani alla volta del Canada: ad attenderlo il Toronto FC (con cui ha firmato un contratto quadriennale). Insigne - che sbarcherà in questi minuti - prenderà poi contatto con la nuova realtà a partire dalla giornata di domani (il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale). A raggiungerlo nella giornata di martedì, invece, sarà Domenico Criscito che proprio oggi ha risolto il proprio contratto col Genoa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.