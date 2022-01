Insigne-Toronto, a luglio evento in suo onore in Canada: le cifre del contratto

Ieri pomeriggio alle 19 Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà al club canadese per i prossimi cinque anni, scrive quest'oggi il quotidiano Il Roma che fornisce ulteriori dettagli: "Dopo aver controllato bene tutte le carte è stato messo nero su bianco. E così il Magnifico guadagnerà 11,5 milioni di euro netti a stagione più 4,5 di superbonus annuale in base a presenze, gol e obiettivi. Un contratto monstre che lo farà diventare il giocatore italiano che guadagna di più all’estero. Adesso il programma prevede la presentazione ai tifosi canadesi stanotte con foto e video. Poi a luglio ci sarà un evento specifico per lui quando sbarcherà ufficialmente al Toronto. Fino ad allora resterà il capitano del Napoli sperando di poterlo portare in Champions League prima dell’addio definitivo".