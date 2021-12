Insigne-Toronto, Il Roma: "Qualcuno gioca sporco e lo fa passare per uno che non è"

"Giocare sporco con Lorenzo Insigne non è il caso. Far passare il capitano del Napoli per uno che se ne va in Canada per settecento mila euro in più rispetto a quello che potrebbe guadagnare in azzurro è ingiusto". Scrive così l'edizione odierna de Il Roma in merito alla trattativa che prosegue tra Lorenzo Insigne e il Toronto FC:

"Il manager Vincenzo Pisacane si è limitato a dire al suo assistito quali erano le scelte della società. Punto. Subito dopo, però, si è messo al lavoro per cercare di chiudere una trattativa importante con altri club. Il più convincente a livello economico è stato il Toronto. Che negli ultimi giorni si è fatto avanti con delle cifre monstre. Quali? Ben 11,5 milioni di euro netti a stagione. Netti, non lordi come qualche voce che è stata messa in giro".