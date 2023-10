Insigne vuole tornare in Italia: spunta una clamorosa ipotesi

Lorenzo Insigne vuole tornare in Italia. Di sicuro i top club della Serie A pronti a provare a sfruttare l’occasione non mancano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne vuole lasciare il Toronto per tornare in Italia. Di sicuro i top club della Serie A pronti a provare a sfruttare l’occasione non mancano. Improbabile un approdo alla Juventus, per la nota rivalità tra i bianconeri e il Napoli, Lazio e Milan sarebbero le ipotesi più calzanti sul piano tattico. Tanto nel 4-3-3 di Pioli quanto in quello di Sarri Insigne può trovarsi a nozze. Lo riporta Il Giornale dello Sport.